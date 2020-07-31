Минск, 31 июля, 2020, 22:45 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обсудил 31 июля по телефону с польским коллегой Яцеком Чапутовичем «широкий круг вопросов развития белорусско-польского сотрудничества, белорусские и польские предложения по реализации ряда региональных инициатив». Об этом сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

Sejm RP Яцек Чапутович

«В.Макей проинформировал польского коллегу о ходе подготовки к выборам президента Республики Беларусь», — сказано в кратком официальном сообщении.

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Напомним, президентская кампания в Белоруссии проходит на фоне резкого обострения отношений между Минском и Москвой. Александр Лукашенко обвинил Россию в подготовке дестабилизации ситуации посредством засылки «боевиков».

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