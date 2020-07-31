Лиссабон, 31 июля, 2020, 22:41 — ИА Регнум. Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза выразил соболезнования в связи с крушением скоростного пассажирского поезда, 31 июля сообщает агентство Reuters.

Kremlin.ru Марселу Ребелу ди Соза

Согласно официальному заявлению, президент «сожалеет о серьезной железнодорожной аварии» и «направляет искренние соболезнования» родственникам и друзьям жертв.

Ранее стало известно, что в результате крушения поезда Alfa Pendular в 30 километрах от города Коимбра погибли как минимум двое человек, 37 получили ранения. Семеро раненых, в том числе машинист, госпитализированы в тяжелом состоянии.

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