Лондон, 31 июля, 2020, 22:31 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть перешли к росту во второй половине торгов в Лондоне 31 июля, основные марки прибавили около 1% по отношению к закрытию прошлой сессии.

Иван Шилов ИА REGNUM Цена на нефть

К настоящему моменту октябрьские фьючерсы Brent подорожали на 30 центов (0,69%), до $43,55 за баррель. Диапазон Brent составляет $42,93 — $43,79 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы WTI подорожали на 41 цент (1,03%), до $40,33 за баррель. Диапазон марки — от $39,66 до $40,55 за баррель.

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