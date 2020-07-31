Лондон, 31 июля, 2020, 22:31 — ИА Регнум. В Лондоне в возрасте 76 лет скончался кинорежиссер Алан Паркер, сообщает 31 июля ВВС.

Lisa Moran Parker Алан Паркер

Знаменитый кинохудожник ушел из жизни после продолжительной болезни.

Деятели искусства выражают свои соболезнования родным и близким умершего, отмечая, что его творчество оказало большое влияние на жизнь и мировоззрение многих людей.

Алан Паркер снял 14 кинофильмов, среди которых такие картины как «Pink Floyd: Стена», «Сердце ангела», «Миссисипи в огне», «Прах Анджелы». Ряд его картин считается классикой мирового кинематографа.

Он являлся одним из основателей Британской гильдии режиссеров, главой Британского совета по кинематографии, был награжден Орденом Британской империи, а в 2002 году произведен в рыцарское звание.

Паркер дважды номинировался на премию киноакадемии США «Оскар» как лучший режиссер.

Последний фильм «Жизнь Дэвида Гейла» Алан Паркер выпустил в 2003 году.