Санкт-Петербург, 31 июля, 2020, 22:29 — ИА Регнум. Суд отправил в СИЗО депутата петербургского ЗакСа от «Единой России» Романа Коваля по делу о взятке. Об этом ИА REGNUM сообщили в суде. Следствие также уточнило, что единоросс пытался скрыться от правоохранителей с чемоданом денег.

Assembly.spb.ru Роман Коваль

Ковалю вменяют ч.6 ст.290 УК РФ, он был задержан накануне. Как полагает следствие, с 2018 года по 2020 год депутат вместе со своим помощником Андреем Гришиным получал взятки от предпринимателя.

Взамен Коваль вносил поправки в петербургский бюджет таким образом, чтобы определенные бюджетные учреждения здравоохранения получали субсидии на оборудование и материалы. Затем эти учреждения заключали контракты с фирмами упомянутого предпринимателя-взяточника, утверждает следствие.

Так, 6 сентября 2019 года, полагают следователи, не позднее 17:20 Гришин по поручению Коваля и в его присутствии в приемной депутата получил от бизнесмена более 4 млн рублей, 23 декабря 2019 года в ресторане гостиницы «Лотте» состоялась передача еще 3 млн рублей, 30 декабря 2019 года — снова в приемной были переданы 1,7 млн рублей.

«Всего Гришин получил от Л. денежные средства в сумме 8 691 000 рублей для передачи Ковалю, которыми Коваль распорядился по своему усмотрению», — передали позицию следствия в объединенной пресс-службе городских судов.

Кроме того, 9 октября 2018 года депутат Коваль получил от бизнесмена в качестве взятки еще и автомобиль Audi Q7 2018 года выпуска стоимостью более 6 млн рублей, утверждает следствие. Машина была предоставлена в «фактическое пользование», по декларациям у Коваля нет транспортных средств.

Взяли Гришина с поличным 30 июля 2020 года около 13:00 у дома № 19 по улице Смолячкова, когда он якобы по поручению Коваля получил от все того же бизнесмена взятку в 2 млн рублей. Задержали помощника депутата сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленобласти. Автомобиль Гришина осмотрели — там нашлись деньги. Как полагает следствие, всего Коваль получил от предпринимателя — лично и при посредничестве Гришина — взятку на общую сумму почти в 17 млн рублей, то есть в особо крупном размере.

Следователи также утверждают, что депутат пытался скрыться от правоохранителей, когда узнал, что Гришина схватили.

«Следствие просило избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, так как Коваль может скрыться от органов предварительного следствия и суда, поскольку, Коваль, будучи проинформированным о том, что Гришина задержали, пытался избежать своего задержания и скрыться, покинув своё место жительства, имея при себе четыре сумки с вещами и крупной суммой денежных средств в размере 2 550 000 рублей, 3000 евро, 1561 доллар США, банковские карты», — заявили в суде.

Тем не менее сотрудники ФСБ сумели задержать единоросса. Свою вину Коваль не признал. Его отправили в СИЗО до 30 сентября.

Заметим, ранее по похожему делу — о мошенничестве с бюджетной поправкой — была осуждена депутат-единоросс из Петербурга Светлана Нестерова.