Вашингтон, 31 июля, 2020, 22:11 — ИА Регнум. США рассматривают варианты ограничительных мер против приложения TikTok, включая его полный запрет, заявил 31 июля журналистам президент США Дональд Трамп.

Мобильное приложение TikTok

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом доме.

«Мы изучаем TikTok. Мы можем и запретить TikTok. Можем сделать кое-что и другое», — сказал Трамп.

«Есть пара вариантов… Посмотрим, что будет дальше», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что TikTok может быть запрещен в США, как и другие китайские социальные сети, так как они могут передавать частную информацию китайским властям.

Напомним, приложение TikTok позволяет создавать и просматривать короткие видео. Появившись в 2018 году, оно стало лидером в сегменте коротких видео в Китае и быстро набирает популярность по всему миру.