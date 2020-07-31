Пекин, 31 июля, 2020, 21:52 — ИА Регнум. «Серьезно изучить» в частях НОАК и вооруженной милиции содержание недавно выпущенного третьего тома книги «Си Цзиньпин о государственном управлении» потребовал Центральный военный совет (ЦВС) КНР, сообщает 31 июля Синьхуа со ссылкой на соответствующий циркуляр Канцелярии ЦВС.

Gary Lerude Китайский флаг

Документ обращает особое внимание на тщательное изучение и практическую реализацию идеи партийно-государственного лидера КПК и КНР о социализме с китайской спецификой в новую эпоху, которые рассматриваются «долгосрочной политической задачей». НОАК и другим структурам Вооруженных сил рекомендовано «наладить работу во всех областях, содействовать обучению войск и повышению боевой готовности, решительно выполнить все задачи, поставленные перед армией, флотом и народной милицией партией и народом».