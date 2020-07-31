Улан-Батор, 31 июля, 2020, 21:48 — ИА Регнум. По итогам прошедшего визита в КНР президента Монголии Халтмаагийна Баттулги стороны договорились о проведении торжественной церемонии передачи Китаю в качестве пожертвования в фонд борьбы с коронавирусом 30 тыс. овец. Об этом сообщает 31 июля Синьхуа со ссылкой на заявление заместителя руководителя Департамента внешней торговли и экономического сотрудничества МИД страны Тувшинтугсийн Батцэцэг.

Иван Айвазовский. Овцы

Сообщается, что первая партия животных поступит в Китай в сентябре, как только эпидемия полностью закончится, и животные наберут необходимый вес.

Солидарность с Китаем после вспышки коронавирусной инфекции проявили монгольские лидеры, представители различных сфер экономики и предприятий всех форм собственности, студенты и даже дети, выразившие сочувствие жертвам эпидемии и солидарность с Китаем. Властями республики были приняты меры, символизирующие дружбу и сотрудничество двух народов. Меры, включая передачу овец, которая пройдет в несколько этапов, были согласованы в ходе однодневного визита монгольского президента в Пекин в конце февраля текущего года.