Киев, 31 июля, 2020, 21:44 — ИА Регнум. За трое суток в зоне карательной военной операции Киева в Донбассе несколько украинских военнослужащих скончались «в результате резкого ухудшения состояния здоровья», сообщил пресс-центр так называемой Операции объединённых сил Украины.

Ministry of Defense of Ukraine

По утверждению пресс-центра, по такой экзотической причине ушли из жизни солдаты Артур Бахнар и Сергей Варгун, а также старший сержант Владимир Перекрестов.

При этом пресс-центр никак не объясняет причины этого «резкого ухудшения здоровья», а также утверждает, что с момента объявления всеобъемлющего режима прекращения огня никто из украинских военных не погиб и не был ранен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ВСУ было выявлено несколько случаев лучевой болезни, которая могла возникнуть из-за поставок в зону соприкосновения в Донбассе бревен и пиломатериалов из зоны отчуждения в районе Чернобыльской АЭС.