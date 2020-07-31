Москва, 31 июля, 2020, 21:22 — ИА Регнум. У границ России за последнюю неделю было замечено 40 иностранных самолётов-разведчиков. Такие данные приводит 31 июля официальное издание Министерства обороны «Красная звезда».

U.S. Air Force Самолёт-разведчик RC-135 ВВС США

Сообщается, что за этот же период было зафиксировано семь беспилотников иностранных государств, осуществлявших воздушную разведку вдоль российских границ.

По информации Минобороны, все объекты находились на сопровождении российских радиолокационных станций. Пять раз с целью недопущения нарушения границы в небо поднимались истребители из состава дежурных сил ПВО.

Отмечается, что ни в одном из случаев нарушений воздушного пространства Российской Федерации допущено не было.