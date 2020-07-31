Динский район, Краснодарский край, 31 июля, 2020, 21:02 — ИА Регнум. Пожар, возникший на АЗС в Динском районе Краснодарского края, полностью ликвидирован, сообщили 31 июля в МЧС России.

ГУ МЧС РФ по Новгородской области Тушение пожара

Ранее в МЧС поступило сообщение о сильном запахе газа на автогазозаправочной станции недалеко от станицы Васюринской Динского района. В 19:15 на место прибыли спасатели — к этому моменту на АГЗС уже начался пожар, огонь охватил около 100 метров. В 20:02 огонь был локализован, затем ликвидирован.

Известно о трёх пострадавших. Причина пожара устанавливается. Отметим, что ранее сообщалось о мощном взрыве, прогремевшем на АЗГС.