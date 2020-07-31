Симферополь, 31 июля, 2020, 20:51 — ИА Регнум. Установлены личности всех погибших в результате автоаварии в Белогорском районе Крыма 31 июля, об этом сообщили в пресс-службе СКР.

82.мвд.рф На месте ДТП в Крыму

«В настоящее время установлены личности всех погибших, среди которых жители Краснодарского и Хабаровского краев, городов Сургута и Омска, а также жители Республики Крым», — сообщили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, около 05:00 на трассе «Таврида» микроавтобус, следовавший из Краснодара в Севастополь, врезался в большегруз. Погибли водитель автобуса и восемь пассажиров, девять пассажиров госпитализированы.