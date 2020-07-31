Варшава, 31 июля, 2020, 20:28 — ИА Регнум. Правительство Польши намерено вернуть часть «коронавирусных» ограничений из-за новых вспышек COVID-19 в стране, 31 июля сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Ограничения могут охватывать определенные округа, в которых проблема является наиболее острой» , — отметил на пресс-конференции официальный представитель правительства Польши Пётр Мюллер.

Министерство здравоохранения Польши ранее сообщило о 657 новых случаях и семи погибших от COVID-19 за сутки. Общее число случаев заболевания с начала эпидемии выросло до 45 688, погибли от заболевания 1716 человек.

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