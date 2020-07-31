Йошкар-Ола, 31 июля, 2020, 20:28 — ИА Регнум. В рамках празднования 100-летия государственности Марий Эл Дни республики пройдут в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства Марий Эл.

Alexxx Malev Йошкар-Ола

Так, 23 октября в Государственном Кремлевском дворце большой праздничный концерт при участии ведущих профессиональных коллективов республики. Билеты уже сейчас доступны для покупки на сайте концертного зала.

По словам главы минкультуры региона Константина Иванова, программа концерта состоит из четырех блоков, отражающих историю становления Марийского края. В каждый блок включены хореографические, вокальные и инструментальные номера. Кроме того, в программе предусмотрена демонстрация фильма, посвященного 100-летию Марий Эл.

Мероприятие будет сопровождаться выставкой с тематическими панелями, посвященными региону. Тематически они будут разделены на блоки, рассказывающие об истории, природе, туристических возможностях республики, о профессиональном творчестве и искусстве Марий Эл, образовании, науке и спорте. Отдельно будет представлен стенд, посвященный агропромышленному комплексу, под брендом «Сделано в Марий Эл!».

Как сообщало ИА REGNUM, день образования республики отмечается в Марий Эл вместе с Днем народного единства 4 ноября. Старт подготовке к празднованию глава республики Александр Евстифеев дал 4 ноября 2019 года. Ранее на конкурсной основе был выбран логотип празднования, автором которого стал профессиональный художник Сергей Таныгин. В январе текущего года каждому из районов республики было порученоразработать свой собственный комплексный план мероприятий к 100-летию региона.