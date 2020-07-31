Москва, 31 июля, 2020, 20:11 — ИА Регнум. Россия с 1 августа открывает государственную границу с Абхазией. Об этом объявлено по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, которое прошло под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

DILIN Российско-абхазская граница

В распространённом сообщении отмечается, что данное решение принято на основании заключений Минздрава и Роспотребнадзора по оценке санитарно-эпидемиологической ситуации в Абхазии и определения готовности объектов инфраструктуры Абхазии к приему туристов.

Отметим, что Абхазия со своей стороны пока не снимает ограничений на въезд иностранных граждан на свою территории через российскую границу. Ранее на неделе президент республики Аслан Бжания подписал постановление об их продлении до 4 августа.

Пока въезд в Абхазию из России разрешён только аккредитованным в республике иностранным дипломатам, военнослужащим Объединённой российской военной базы и Пограничного управления ФСБ России, а также водителям транспортных средств, осуществляющим международные грузовые перевозки.