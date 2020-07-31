Вашингтон, 31 июля, 2020, 20:10 — ИА Регнум. Главный инфекционист Белого дома Энтони Фаучи отказался давать рекомендацию разгонять массовые протесты в США из-за эпидемии коронавируса, 31 июля сообщает агентство Reuters.

White House Энтони Фаучи

Заявление Фаучи, что он «не собирается ничего ограничивать» прозвучало на прямой вопрос конгрессменов в ходе слушаний в Палате представителей Конгресса США.

«Я просто говорю, в чем опасность, а вы можете сделать свой собственный вывод. Вы должны держаться подальше от толпы, независимо от того, что это за толпа» , — пояснил свою позицию Фаучи.

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