Тюмень, 31 июля, 2020, 19:58 — ИА Регнум. Доходы губернатора Тюменской области Александр Моор составили в 2019 году 13,96 млн рублей. Сведения об имуществе и доходах главы региона опубликованы на официальном сайте органов власти области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Gubernator.admtyumen.ru Александр Моор

В 2018 году доход Александра Моора составлял 9,47 млн рублей. В имуществе главы Тюменской области изменений в течение года не произошло. Как и в 2018 году в его владении находится квартира площадью 72,9 кв. м, земельный участок 1,7 тыс. кв. м, доля в нежилом помещении, а также снегоход Yamaha.

Доходы жены Александра Моора за декларационный год снизились. В 2018 году они составляли 4,4 млн рублей, в 2019 году — 3,8 млн рублей. В её владении — земельный участок площадью более 1,2 тыс. кв. м, доля в нежилом помещении и Porsche Cayenne S.