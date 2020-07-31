Обвинения РФ о взрывном устройстве в самолёте Качинского назвали чушью
Москва, 31 июля, 2020, 19:57 — ИА Регнум. Утверждения о возможном взрывном устройстве на борту президента Польши Леха Качинского, потерпевшего в 2010 году катастрофу под Смоленском — попытка политизации трагедии. Как передает корреспондент ИА REGNUM, 31 июля об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
«Звучащие обвинения России — чушь и торговля русофобией в попытке заработать очки у старших братьев по ЕС и в Вашингтоне», — заявил Слуцкий.
Россия считала и считает трагедией авиакатастрофу, в которой погиб Качинский, отметил парламентарий.
«Однако, в Польше решили разворошить старые могилы спустя 10 лет снова встав на гребень волны антироссийской истерии. Это недостойно, это кощунственно», — заявил глава комитета.