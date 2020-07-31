Москва, 31 июля, 2020, 19:57 — ИА Регнум. Утверждения о возможном взрывном устройстве на борту президента Польши Леха Качинского, потерпевшего в 2010 году катастрофу под Смоленском — попытка политизации трагедии. Как передает корреспондент ИА REGNUM, 31 июля об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Alan Lebeda Самолёт президента Польши за несколько часов до авиакатастрофы

«Звучащие обвинения России — чушь и торговля русофобией в попытке заработать очки у старших братьев по ЕС и в Вашингтоне», — заявил Слуцкий.

Россия считала и считает трагедией авиакатастрофу, в которой погиб Качинский, отметил парламентарий.

«Однако, в Польше решили разворошить старые могилы спустя 10 лет снова встав на гребень волны антироссийской истерии. Это недостойно, это кощунственно», — заявил глава комитета.