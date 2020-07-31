Ферзиково, Калужская область, 31 июля, 2020, 19:50 — ИА Регнум. Лишение свободы на срок до одного года грозит 37 летней ранее судимой ВИЧ-инфицированной жительнице Калуги, сообщили 31 июля корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

Эдвард Мунк. Мужчина и женщина. 1898

По версии правоохранителей, женщина подозревается в том, зная о своём заражении, она, с 2017 по 2020 год неоднократно вступая в половую связь без использования средств предохранения, не предупредила своего партнёра о болезни.

Отделением дознания ОеМВД России по Ферзиковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 122 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией».