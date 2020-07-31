Ижевск, 31 июля, 2020, 19:34 — ИА Регнум. Из резервного фонда правительства Удмуртии будет выделено 1,2 млн рублей двум районам республики на ликвидацию последствий грозы. Об этом заявил глава правительства республики Ярослав Семенов.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Так, 1 млн рублей будет выделен Можгинскому району, 200 тыс. рублей — Кезскому району.

Кроме того, минобразования республики получит 227 тыс. рублей на аварийно-восстановительные работы в ГКОУ «Большеучинская школа-интернат», минздрав Удмуртии — 377 тыс. рублей для структуры Кезской районной больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, в деревне Большая Уча Можгинского района 17 июля был установлен режим ЧС. По данным фонда капремонта республики, в результате грозы сорвало крыши трех многоквартирных домов.

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