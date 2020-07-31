Москва, 31 июля, 2020, 19:28 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который дает право родителям получать медицинскую информацию о своих детях старше 15 лет и вплоть до совершеннолетия. Закон опубликован сегодня, 31 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM День семьи, любви и верности

Речь идет о детях, которые уже достигли возраста дачи информационного добровольного согласия на медицинское вмешательство. Теперь родители смогут получать всю исчерпывающую медицинскую информацию о своих детях старше 15 лет и вплоть до совершеннолетия (до 18 лет).

Подписанный Путиным закон вносит изменения в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».