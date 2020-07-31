Минск, 31 июля, 2020, 19:14 — ИА Регнум. Просьба прояснить ситуацию на российско-белорусской границе содержится в ноте, направленной сегодня из МИД Белоруссии в Москву. Об этом 31 июля сообщила пресс-служба белорусского министерства.

Homoatrox МИД Белоруссии

Официальный Минск интересуется, действительно ли российской стороной изменён порядок пересечения границы. Белорусские дипломаты отметили, что находятся в контакте с российскими коллегами.

До этого, 31 июля пользователи соцсетей стали жаловаться на усиление контроля ФСБ при выезде из России в Белоруссию. Российских пограничников интересует соблюдение оснований выезда, ранее установленных правительством РФ в связи с пандемией.

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