Палермо, Италия, 31 июля, 2020, 18:50 — ИА Регнум. В ближайшее время к берегам Сицилии прибудет военный корабль, на котором мигранты смогут проходить карантин, прежде чем получить право сойти на берег Италии, сообщили в МВД страны в пятницу, 31 июля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

Решение было принято после многочисленных жалоб местных жителей и властей: летом 2020 года на Сицилии и Лампедузе ежедневно высаживаются до нескольких сотен мигрантов, что вызывает опасения как социального, так и санитарного характера.

Оппозиция Италии недовольна таким решением властей, правоцентристы полагают, что нужно не решать исключительно эпидемиологическую проблему (предотвращать возможность новых заражений), а вновь закрыть нелегальным мигрантам доступ в страну.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз.

Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом новое правительство либералов и популистов выполняет задание Брюсселя в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома».

В настоящий момент ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, что вызывает опасения повторной вспышки эпидемии в Италии.