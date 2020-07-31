Рим, 31 июля, 2020, 18:48 — ИА Регнум. Власти Италии перечислят Тунису очередной транш в 6,5 млн евро в рамках комплексного проекта поддержки только после того, как власти этой страны «изменят» свои действия в области борьбы с нелегальной миграцией, заявил в пятницу, 31 июля, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

U.S. Coast Guard Лодка с мигрантами

Итальянские власти считают, что одной из причин резко увеличившегося потока нелегальных мигрантов (в том числе из Туниса и через его территорию) является недостаточное количество усилий, предпринимаемых тамошними властями.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз.

Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом новое правительство либералов и популистов выполняет задание Брюсселя в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома».

В настоящий момент ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, что вызывает опасения повторной вспышки эпидемии в Италии.