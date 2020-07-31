Сочи, Краснодарский край, 31 июля, 2020, 18:42 — ИА Регнум. Пожар на площади два гектара тушат в Сочинском национальном парке, сообщили в пресс-службе нацпарка 31 июля.

ГУ МЧС РФ по Ивановской области Пожарный

О пожаре стало известно около 19:00 30 июля — в Головинском участковом лесничестве было обнаружено возгорание сухой подстилки и листвы на площади 0,5 га, ситуацию усугубляла сухая ветреная погода.

На 31 июля, как сообщается, площадь пожара расширилась до двух гектаров, площадь горения составляет 300 кв. м. В ликвидации огня задействованы около 50 человек.

«Сотрудники Сочинского национального парка, отдела ПХЛ, МЧС и других служб делают все возможное для недопущения распространения огня», — уточнили в нацпарке.