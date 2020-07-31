Приштина, Сербия, 1 августа, 2020, 00:10 — ИА Регнум. В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 31 июля сообщили, что за сутки в результате исследования 459 образцов в крае было выявлено 226 новых случаев заражения коронавирусом. Ещё 115 пациентов были признаны излечившимися.

gardnergp Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 8330 случаев заражения коронавирусом. 227 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них 15 — за последние сутки. 4578 пациентов уже здоровы. Лечение проходят 3525 человек.

С начала эпидемии зараженными коронавирусом оказались более семиста косовских медиков. Пятеро из них скончались.

21 июля в Косово впервые скончался от последствий COVID-19 семейный врач. ЭтоФадиль Зука, занимавшийся лечением пациентов с этим заболеванием.

В некрологе Зуке Ассоциация врачей Косово отмечает, что «доктор Зука принадлежал поколению врачей, которые преследовались сербским режимом и принесли много жертв ради того, чтобы служить албанскому населению в 90-е».

Спустя ещё три дня, 24 июля, битву с невидимым врагом проиграли ещё двое врачей — хирург Али Толяй и реаниматологСюлейман Реджепи. Оба заразились коронавирусом на рабочем месте.

29 июля спустя три недели борьбы с болезнью от COVID-19 скончался врач с тридцатилетним стажем Люльзим Кольджерайиз Призрена.

30 июля в косовском гроде Джакова в возрасте 51 года скончался глава Главного центра семейной медицины Куйтим Зарари.