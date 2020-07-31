Тбилиси, 31 июля, 2020, 18:33 — ИА Регнум. Встреча премьер-министра Грузии Георгия Гахарии и президента Саломе Зурабишвили, которая прошла 31 июля в резиденции президента, вызвала ажиотаж в грузинских СМИ. Оппозиционно настроенные телеканалы предположили, что встреча состоялась не случайно, и на ней обсуждался вопрос помилования соратника оппозиции, соучредителя телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа, тем более что днем раньше суд вынес Руруа приговор и отправил его отбывать четыре года лишения свободы за незаконное приобретение, ношение и хранение огнестрельного оружия.

President.gov.ge Саломе Зурабишвили

В администрации президента Грузии относительно встречи сообщили, что это была обычная рабочая встреча и что такие встречи глава правительства и глава государства проводят регулярно.

С «рекомендациями» помилования Георгия Руруа к президенту Грузии уже обратились «западные партнеры» грузинской оппозиции, депутаты Европарламента и американские конгрессмены. Так, Андрюс Кубилюс написал в Twitter, что «политизация правосудия в Грузии продолжается», свидетельством чему стало осуждение Георгия Руруа. «Вмешается ли президент Зурабишвили и защитит ли дух соглашения от 8 марта?» — задается вопросом депутат Европарламента.

К помилованию Руруа призвали Зурабишвили и члены «Национального движения» и «Европейской Грузии», подчеркнув, что требование его освобождения они в свое время заложили в подписанное в резиденции посла США соглашение от 8 марта.

В правящей партии «Грузинская мечта» пока отделываются общими комментариями и поясняют, что решение о помиловании того или иного преступника — прерогатива самого президента.