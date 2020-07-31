Москва, 31 июля, 2020, 18:16 — ИА Регнум. В России для Воздушно-десантных войск разрабатывается скоростной багги на базе конструкции семейства лёгких броневиков «Стрела», сообщил 31 июля командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков в интервью газете «Красная звезда».

Дарья Антонова ИА REGNUM День ВДВ

Автомобиль, способный развивать скорость до 155 км/час, пригоден для передвижения вне дорог по различным грунтам, а его конструкция позволяет установить различные типы тяжёлого вооружения.

Новой техникой будут укомплектованы «лёгкие» подразделения ВДВ.

«Проводится работа по созданию легкового багги «Стрела». Характеристики подвижности этой модели уникальны. Максимальная возможная скорость передвижения составляет 155 км в час. В настоящее время разработано целое семейство таких автомобилей, которые можно использовать в различных целях, в том числе для монтажа вооружения», — отметил Андрей Сердюков.

По его словам, потребность ВДВ в такой технике была подтверждена в сентябре 2019 года в ходе военных учений «Центр-2019».