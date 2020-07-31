В Госдуме уточнили новое ограничение для сотрудников ФСБ
Москва, 31 июля, 2020, 18:15 — ИА Регнум. Подписанный президентом РФ Владимиром Путиным закон регламентирует распространение сотрудниками и ветеранами ФСБ информации о своей профессиональной деятельности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).
К профессиональной тайне закон относит информацию, «разглашение которой может создать угрозу собственной безопасности органов федеральной службы безопасности или нанести ущерб их репутации».
Запрет вводится именно на несанкционированное распространение сотрудниками ФСБ информации, связанной с их службой, отметил Пискарёв.
По его словам, сейчас закон запрещает разглашение государственной тайны, однако вопрос о защите профессиональной тайны для сотрудников ФСБ законодательно не был отрегулирован.