Тамбов, 31 июля, 2020, 18:03 — ИА Регнум. Тамбовское здравоохранение оказалось на переднем крае борьбы с распространением коронавирусной инфекции и встретило вызовы во всеоружии. Об этом сегодня, 31 июля, сообщил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, выступая с отчетным докладом перед депутатами региональной думы.

Tambov.gov.ru Здание администрации Тамбовской области

«С 4 февраля в режиме 24 на 7, как принято теперь констатировать, работает региональный штаб. В ежедневном режиме велась и продолжается разъяснительная работа, прямые эфиры, горячие линии», — сказал губернатор.

Он напомнил, что на укрепление материально-технической базы больниц из федерального и регионального бюджетов было выделено около 470 млн рублей, на стимулирующие выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь больным с COVID-19, — более 390 млн рублей.

Был приведёны ряд ключевых цифр. За пять лет отремонтировано 420 объектов здравоохранения, включая 280 ФАПов, 45 врачебных амбулаторий, 35 поликлиник и 60 стационаров. Планируется отремонтировать в ближайшие годы еще 103 объекта.

Глава региона отметил, что благодаря масштабной модернизации в медицинской сфере и профессионализму врачей снизилась смертность тамбовчан от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. Он пообещал, что укрепление материально-технической базы продолжится и поручил создать Центры амбулаторной онкологической помощи. До конца года они должны быть открыты в Мичуринске, Моршанске и Уварово. В Тамбове будет построен новый онкодиспансер.

Александр Никитин также рассказал об успехах в развитии сельского здравоохранения. В прошлом году завершено строительство 5 ФАПов, а всего за пять лет их создано 18. Таким образом, медицинская помощь стала доступнее для 17 тыс. сельчан. До конца этого года откроется ещё шесть фельдшерско-акушерских пунктов.

Двести тысяч сельских жителей пользуются услугами социального автопоезда «Забота», который состоит из десяти мобильных комплексов. В этом году добавится еще десять передвижных установок. С прошлого года в каждом муниципальном образовании работают мобильные бригады сферы социальной защиты, которые помогают пенсионерам посещать поликлиники и больницы. Все это помогает эффективнее проводить диспансеризацию в тамбовской глубинке. И в целом получается хороший охват: в прошлом году 605 тысяч жителей области прошли профосмотры. Региональные власти отмечают, что это 120% к контрольной цифре Минздрава — один из лучших показателей по России.

Кроме того, в ходе диспансеризации из впервые выявленных онкологических образований 80 процентов относится к ранней стадии.

«Теперь есть шанс спасти людей. А всего в прошлом году врачи сохранили жизни почти семисот человек! Огромная еще раз им благодарность!», — сказал губернатор.

Новой реальностью, которая усилила позиции здравоохранения, являются бережливые технологии, телемедицина. За последние пять лет обеспеченность жителей области высокотехнологичными методами лечения увеличилась втрое. Впервые, уже в этом году, начнет использоваться санитарная авиация. Для этого губернатор поручил срочно завершить строительство двух вертолётных площадок на территории области.

На особом контроле главы администрации области стоит реконструкция основного корпуса Тамбовской областной детской больницы.

«Здоровье нации — это в первую очередь здоровье детей», — подчеркнул Александр Никитин.

Губернатор обратил внимание глав городов и районов на обеспечение медиков служебным жильем, земельными участками, первоочередным устройством детей в сады и школы. Региональные меры поддержки, по мнению, Александра Никитина, должны распространяться также на врачей Тамбова и Мичуринска.