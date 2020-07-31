Москва, 31 июля, 2020, 17:34 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который обязывает сотрудников Национальной гвардии представляться при обращении к гражданам. Закон опубликован сегодня, 31 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Vitaly V. Kuzmin Росгвардейцы

Согласно закону, отныне гвардейцы при обращении к гражданам обязаны представиться — назвать свою фамилию и имя, звание и должность. Кроме того, по требованию остановленных граждан гвардейцы обязаны будут предъявить служебное удостоверение и разъяснить гражданам причину их остановки.

Если же гвардейцы применяют к гражданину ограничительные меры, то они обязаны разъяснить ему причину и основания их применения, а также возникающие в связи с этим права и обязанности.

Не представляться сотрудник Росгвардии может только в том случае, если есть непосредственная угроза его жизни и во время непосредственного пресечения нарушения либо преследования нарушителей.

Стоит отметить, что аналогичные правила уже несколько лет действуют для сотрудников полиции. Весь этот регламент четко прописан в законе «О полиции». Но вот для гвардейцев законодательство не устанавливало такие правила. При этом сотрудники Росгвардии наравне с полицейскими патрулируют улицы и пресекают правонарушения и преступления со стороны граждан.

Примечательно, что Владимир Путин подписал еще один закон, касающийся Росгвардии. Этот закон дает право гвардейцам на продовольственные пайки. Ранее все проходящие службу в Росгвардии по контракту имели право на горячее бесплатное питание. Но оказалось, что далеко не во всех частях можно его организовать. Теперь же все сотрудники Росгвардии имеют право на продовольственный паек.