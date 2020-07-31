Барнаул, 31 июля, 2020, 17:29 — ИА Регнум. Четыре мертвых тела, найденные на одной из туристических баз в Алтайском крае, принадлежат членам одной семьи, и двое из них — дети, сообщает 31 июля пресс-служба СК России.

Sledcom.ru Следственный комитет

Мужчина, женщина и двое их детей приехали на турбазу из Барнаула 25 июля. 31 июля сотрудники базы вызвали полицию, так как семья несколько дней не выходила из комнаты.

После вскрытия дверей были обнаружены тела четырёх погибших людей. Причина их смерти не установлена.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, которое расследуется как убийство.

На месте работают следователи-криминалисты регионального управления СК, полиция и сотрудники прокуратуры Алтайского района.