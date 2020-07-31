Киев, 31 июля, 2020, 17:18 — ИА Регнум. Военно-промышленный комплекс Украины смог разработать отечественную дымовую шашку, которая должна заменить аналогичные приборы выпуска времен СССР, которые украинская армия использовала более 30 лет.

Mil.ru Дымовая шашка

Об этом 31 июля сообщает украинское издание Defence Express.

Первая украинская дымовая шашка получила обозначение УДШ-У и она должна заменить в войсках советскую дымовую шашку УДШ, запасы которой на складах вооружённых сил Украины стали иссякать.

Опытный образец украинской дымовой шашки, разработанной специалистами Центрального научно-исследовательского института вооружения и военной техники вооружённых сил Украины, прошел государственные испытания на одном из полигонов во Львовcкой области.

Итоги испытаний УДШ-У признаны успешными и теперь новинка может использоваться для маскировки войск и постановки дымовых завес.

В какой степени новая дымовая шашка соответствует стандартам НАТО, не сообщается.