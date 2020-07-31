Москва, 31 июля, 2020, 17:16 — ИА Регнум. В «белом» секторе занятости безработица будет снижаться быстрей, чем в «сером», полагает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков. Об этом он заявил 31 июля корреспонденту ИА REGNUM, отвечая на вопрос о том, как будет снижаться безработица в IV квартале 2020 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работа продуктового супермаркета в период самоизоляции

«Не исключено, что в РФ начнет расти предложение некоторых товаров. Предприниматели будут стремиться наверстать и возместить упущенные доходы, и кроме того, будет увеличиваться потребительский спрос, особенно на услуги и продукты, которые были недоступны или труднодоступны из-за режима самоизоляции, — сказал Щербаков. — Тогда действительно могут создаваться новые рабочие места. Но надо учитывать, что платежеспособный спрос населения и инвестиционный спрос предпринимателей будет заметно ограничен из-за падения доходов, поэтому резкого увеличения спроса ждать не стоит».

При этом он отметил, что динамика в «белом» секторе занятости, вероятно, несколько опередит динамику в «серой» части экономики.

«Этого можно ожидать, учитывая «налоговые каникулы», уменьшение ставок социальных страховых взносов предприятий и другие меры государственной поддержки. Особенно для среднего и малого предпринимательства», — сказал Щербаков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия») заявил, что когда в РФ объявили об увеличении пособий по безработице, это привело к частичной легализации «серого» сегмента рынка труда.