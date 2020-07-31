Курган, 31 июля, 2020, 17:15 — ИА Регнум. В Курганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждены 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

Основной очаг заражения зафиксирован в Кургане, где выявлено 20 положительных тестов на коронавирус.

Всего с начала пандемии в регионе на 31 июля выявлено 2267 случаев заражения SARS-CoV-2.

Традиционно число выздоровевших от инфекции, как и скончавшихся оперативный штаб Курганской области не сообщает.

По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф» в регионе на 31 июля с начала пандемии от коронавируса излечились 1619 человек, 9 пациентов с COVID-19 скончались.