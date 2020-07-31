Платежеспособный спрос в РФ не восстановится до 2022 года – прогноз
Москва, 31 июля, 2020, 17:14 — ИА Регнум. В конце июля 2020 года рост платежеспособного спроса в РФ исчерпал себя, так и не дойдя до прежних уровней. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 июля заявил доцент Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС Олег Филиппов.
При этом он подчеркнул, что ни одно государство в мире не было готово к пандемии. Однако в экстремальных условиях, как показывает статистика последних 30 лет, органы государственной власти в РФ работают эффективнее, чем в Европе.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Филиппов заявил, что в июне-июле экономическая ситуация в РФ значительно улучшилась по сравнению с апрелем-маем, но из-за последствий вынужденных карантинных ограничений результаты второго полугодия вряд ли окажутся сравнимы со вторым полугодием 2019 года.