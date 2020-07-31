Москва, 31 июля, 2020, 17:14 — ИА Регнум. В конце июля 2020 года рост платежеспособного спроса в РФ исчерпал себя, так и не дойдя до прежних уровней. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 июля заявил доцент Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС Олег Филиппов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Платежеспособный спрос — это, наверное, самый главный аргумент невозможности в полном объеме отыграть полученные в первом полугодии потери, — сказал он. — Если в июне наблюдалось устойчивое возрастание спроса относительно апреля-мая, то в конце июля он себя исчерпал, не дойдя при этом до прежних уровней. Я не верю в восстановление спроса в ближайшие 1,5 года: при условии отсутствия новых карантинов реальным прогнозом кажется 2022 год».

При этом он подчеркнул, что ни одно государство в мире не было готово к пандемии. Однако в экстремальных условиях, как показывает статистика последних 30 лет, органы государственной власти в РФ работают эффективнее, чем в Европе.

«И последствия экономического спада в России не настолько катастрофичны, как, к примеру, в США, где экономическая ситуация продолжает ухудшаться», — сказал Филиппов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Филиппов заявил, что в июне-июле экономическая ситуация в РФ значительно улучшилась по сравнению с апрелем-маем, но из-за последствий вынужденных карантинных ограничений результаты второго полугодия вряд ли окажутся сравнимы со вторым полугодием 2019 года.