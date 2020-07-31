Махачкала, 31 июля, 2020, 17:13 — ИА Регнум. Студент из Дагестана Ахмед Курамагомедовотмечен наградой Следственного комитета РФ за спасение водителя и двух пассажиров, тонущих в автомобиле в канале. Ему вручили ведомственную медаль «Доблесть и Отвага», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Dagestan.sledcom.ru Награждение Ахмеда Курамагомедова

В январе 2020 года Курамагомедов стал свидетелем ДТП на одной из улиц Махачкалы. Ослепленный фарами водитель такси, пытаясь избежать столкновения со встречным автомобилем, не справился с управлением. Машина с двумя женщинами-пассажирами перевернулась и опрокинулась в ледяную воду канала имени Октябрьской революции.

«Ахмед, не раздумывая, рискуя своей жизнью, бросился им на помощь. В сложнейших условиях под водой он открыл дверь перевернутого вверх колесами и погружающегося в ил автомобиля. Водитель и пассажиры живы благодаря его мужеству», — рассказали в СК.

Студент вытащил из воды всех троих, причем водитель и одна из женщин на тот момент уже были без сознания. Он вызвал скорую помощь, а до приезда бригады оказал пострадавшим первую доврачебную помощь. Так молодой человек спас жизни троих людей.

Накануне, 30 июля, исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК РФ по Дагестану Егор Балашов вручил Курамагомедову медаль «Доблесть и Отвага». Отмечается, что он стал первым жителем республики, кому присвоена эта награда.