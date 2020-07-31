Краснодар, 31 июля, 2020, 17:08 — ИА Регнум. Экстренное предупреждение о непогоде распространило ГУ МЧС по Краснодарской области на 31 июля — 1 августа.

Смерч

«По данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»: В период с 13−15 часов, до конца суток 31.07.2020, в течение суток 01.08.2020, ночью и утром 02.08.2020 местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20 м/с», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Прогнозируется подъём воды в реках в районе Черноморского побережья, а также на малых реках и водотоках, юго-восточных, юго-западных притоков бассейна р. Кубань.

Сообщается также о существующей опасности формирования смерчей над морем на участке от Анапы до Магри.