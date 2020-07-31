Тамбов, 31 июля, 2020, 17:02 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 31 июля, в ходе ежегодного выступления с отчетным докладом перед депутатами областной думы поручил создать новую цифровую платформу для поддержки предпринимателей, сообщилиИА REGNUMв областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Губернатор Александр Никитин отчитался о работе

Как подчеркнул губернатор, поддержка малого и среднего бизнеса сегодня — ключевая задача в преодолении экономических последствий пандемии. Ведь основной урон понесла предпринимательски активная, быстро развивающаяся часть экономики: общественное питание, туризм, непродовольственная торговля, сфера услуг, гостиничный и ресторанный бизнес. Под удар попали более трети субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей области.

Александр Никитин отметил, что на федеральном уровне реализовано несколько пакетов различных мер поддержки экономики и ее хозяйствующих субъектов. Был разработан и комплекс региональных мер: отсрочки по аренде государственного и муниципального имущества, снижение в три раза ставок по упрощенной системе налогообложения и возможность получить льготу по налогу на имущество организаций. Только эти виды региональной поддержки бизнес-сообщества составляют почти миллиард рублей.

«Несмотря на все трудности, мы не должны забывать о ключевой задаче — увеличении численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 134 тысяч человек. Для справки, сегодня в ней заняты чуть больше 100 тысяч. То есть каждый год мы должны увеличивать занятость в данном секторе экономики на 7−8 тысяч человек. Конечно, очень сложная, но требующая выполнения задача», — сказал он.

Александр Никитин назвал первостепенной задачей создание условий для выхода бизнеса из тени. Если этого не произойдет и предприниматели не начнут приносить доход бюджету области, то они не получат доступ к имеющимся мерам поддержки. В связи с этим создана еще одна возможность — это введение льготного налогового режима для самозянятых, который начнет действовать уже через месяц.

Также губернатор отметил положительный опыт реализации масштабного проекта по созданию центров предпринимательства «Мой бизнес».

«Фактически — это дом предпринимателя, который уже хорошо известен нашим бизнесменам еще с 2018 года, когда мы открыли деловое пространство «Геометрия бизнеса». Причем это не только услуги институтов развития, но и МФЦ. В прошлом году благодаря такой консолидации предприниматели получили более 17 тысяч услуг», — напомнил глава региона.

Губернатор поручил управлению регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности создать цифровое решение, платформу, с помощью которой предприниматель в личном кабинете сможет получить информацию о видах поддержки и тут же оформить их.