Нижний Новгород, 31 июля, 2020, 16:58 — ИА Регнум. Начальник 4 отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Нижегородской области подозревается в посредничестве во взяточничестве, совершенном в крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ), об этом 31 июля сообщило следственное управление Следственного комитета России по Нижегородской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

По версии следствия, «30 июля 2020 года гражданин передал взятку в сумме 300 тысяч рублей начальнику отдела областного Главка МВД, выступающему в качестве посредника, для последующей передачи денег сотруднику и иным должностным лицам АО «Транснефть — Верхняя Волга», за неприменение входящих в их полномочия мер реагирования в случае выявления нарушений, совершенных гражданином за беспрепятственное хищение топлива из нефтепродуктопровода, принадлежащих акционерному обществу».

«Нижний Сейчас», ссылаясь на собственные источники, сообщает, что сотрудник МВД был задержан с поличным при получении денег, а преступная группировка, давшая взятку, «осуществляла хищение нефтепродуктов из магистральных проводов в Павловском и Богородском районах Нижегородской области. Ликвидирована незаконная врезка в нефтепровод, изъято 70 тонн нефтепродуктов и орудия совершения преступления». Операция проводилась Следственным комитетом совместно с УФСБ России по Нижегородской области.