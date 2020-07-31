Москва, 31 июля, 2020, 16:57 — ИА Регнум. Попытки Вашингтона надавить на китайскую элиту с помощью санкций приведёт к сплочению китайского общества вокруг Коммунистической партии Китая (КПК). Об этом 31 июля заявил президент АНО «Российско-китайский аналитический центр» Сергей Санакоев на телеканале «Россия 24».

Коммунистическая партия Китая

«Это на самом деле очень бредовая идея. Она в своё время была бессмысленная и против Советского Союза, но, возможно, тогда это по другим причинам и сработало. В данном случае это приведёт к обратному эффекту — рядовые члены Компартии Китая, да и вообще весь народ Китая ещё сильнее сплотится вокруг своего ядра Коммунистической партии Китая», — заявил Санакоев.

«Надо понимать, что сегодня нет каких-либо противоречий между властью и народом в Китае. Это действительно народная власть, и люди, обычные люди, живущие в Китае, я это знаю по своему общению с ними, считают, что действительно Компартия Китая сегодня своими усилиями вывела страну в лидирующие позиции. И эти достижения приписываются именно Компартии», — указал он.

30 июля госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что Коммунистическая партия Китая (КПК) представляет собой «центральную угрозу современной эпохи». Об этом он заявил на слушаниях в Сенате США по вопросам формирования бюджета Госдепа на 2021 финансовый год.