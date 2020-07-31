Москва, 31 июля, 2020, 16:17 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в жизни ведёт себя далеко не так, как на публике. Об этом рассказал политолог Леонид Дегтярев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По его словам, с Трампом он познакомился в 2013 году на конкурсе красоты в Москве, в организации которого принимал участие будущий американский президент.

«Конечно, мы не вели бесед с Трампом о международном положении. Мы видим одну ипостась Трампа. Трамп, прежде всего, шоумен. Это работа на публику, на него очень действует телевизионная камера. Но другие его ипостаси не видны публично, не понятны мировой аудитории. Ещё одна важная ипостась Трампа — он бизнесмен, и во главу угла он ставит экономические интересы. Существует мнение, что американцы наглые, напористые и хамоваты. Этот стереотип не применим ко всем американцам, но в случае с Трампом он применим на 100%. И это заставляет Трампа не слушать своих советников», — сказал Дегтярёв.