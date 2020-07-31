Краснодар, 31 июля, 2020, 16:08 — ИА Регнум. Рост числа случаев заражения коронавирусом зафиксирован на территории города-курорта Сочи за последние дни. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

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Так, на 31 июля сообщалось о 16 новых пациентах, выявленных в Сочи, на 30 июля — о 15 новых заразившихся, 29 июля подтвердилось 17 новых случаев, на 28 июля — девять. Скончались в Сочи за последнюю неделю июля семь пациентов с коронавирусом (всего летальных исходов — 26). При этом рост числа заразившихся с начала 20-х чисел июля отмечается и в целом по Краснодарскому краю.

Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности в регионе продлён до 21 августа. На 31 июля в крае подтверждено 8266 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 7131 человек