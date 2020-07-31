Нижний Новгород, 31 июля, 2020, 16:05 — ИА Регнум. 69 человек и 21 единица техники участвуют в тушении пожара в селе Бабушкино, неподалеку от Дзержинска (Нижегородская область).

МЧС Нижегородской области Пожар на складе полиэтиленовой продукции в Дзержинске.

По данным МЧС огонь бушует на складе полиэтиленовых изделий предприятия ООО «ПолимерИндустрия». Пожару присвоен третий ранг опасности, угроза распространения огня на жилые постройки отсутствует.

По данным официального сайта «ПолимерИндустрия», компания производит полиэтиленовую и защитную пленки, шланги, оборудование для капельного полива, а также автохимию.