Санкт-Петербург, 31 июля, 2020, 16:09 — ИА Регнум. Государственный музей Эрмитаж с 1 августа возобновляет экскурсионное обслуживание. Для посетителей открывается Бриллиантовая кладовая Галереи драгоценностей. Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе музея.

Пресс-служба Эрмитажа. Эрмитаж возобновляет экскурсии в Бриллиантовую кладовую

В Бриллиантовой кладовой представлены непревзойденные шедевры ювелирного искусства начиная с древнейших времен и до начала XX столетия. Уникальные памятники работы древних мастеров, произведения византийских, западноевропейских и русских ювелиров Средних веков, выдающиеся работы мастеров ювелирного искусства XVIII — XX веков.

После экскурсии посетители могут самостоятельно познакомиться с экспозициями искусства Античного мира и Древнего Египта, а также посетить залы, входящие в маршрут № 1 (вход с Иорданской лестницы) в соответствии с установленными в музее направлениями движения.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии государственный музей перешел на электронные билеты, которые можно приобрети на официальном сайте музея. Посещение Бриллиантовой кладовой будет осуществляться со вторника по воскресенье только в составе экскурсионных групп не более пяти человек по сеансам каждые 30 минут. Начало сеансов: 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, продолжительность сеанса, включающего экскурсию и самостоятельный осмотр экспозиций — два часа.

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