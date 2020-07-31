Москва, 31 июля, 2020, 16:00 — ИА Регнум. Вечером 31 июля уровень пробок в Москве может достичь 8 баллов. Об этом заявили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Андрей ИА Красная Весна Пробка на дороге

«Сегодня пятница, и многие уезжают на дачи, поэтому вечерние пробки могут достичь 8 баллов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее загруженными местами по вечерам пятницы традиционно являются Ярославское шоссе, Варшавское шоссе, проспект Маршала Жукова, Можайское шоссе и Липецкая улица.