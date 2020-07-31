Москва, 31 июля, 2020, 15:55 — ИА Регнум. В России зачастую даже те структуры в органах власти, которые по профилю работы должны отвечать за паллиативных больных, не имеют достаточных сведений об их реальных потребностях, считает председатель Комиссии по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности Общественной палаты РФ Александр Ткаченко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июля сообщила пресс-служба Общественной палаты РФ.

В больнице

Комментируя новость о том, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова подписала план мероприятий по повышению качества и доступности паллиативной медицинской помощи до 2024 года Ткаченко заявил:

«[Эта] дорожная карта устанавливает четкие показатели качества паллиативной помощи и критерии их оценки. Отдельное внимание уделено вопросам подготовки специалистов по оказанию паллиативной помощи — к сожалению, задействованные в данной сфере работники социальных служб, волонтеры и даже медицинский персонал на сегодня не обладают требуемыми знаниями и навыками для работы с данной категорией. Следует также отметить, что в основу положен принцип предоставления услуг паллиативной помощи всем нуждающимся вне зависимости от формальных признаков регистрации, гражданства и т. д.».

Кроме того, Ткаченко отметил, что в ОП РФ не раз обращали внимание на отсутствие в РФ системного подхода, единой информационной базы о той помощи и услугах, которые могут быть предоставлены нуждающимся в паллиативной помощи.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Голикова заявила, что в России необходимо изменить подходы к системе повышения квалификации медицинских кадров.