В РФ заявили о нехватке специалистов по оказанию паллиативной помощи
Москва, 31 июля, 2020, 15:55 — ИА Регнум. В России зачастую даже те структуры в органах власти, которые по профилю работы должны отвечать за паллиативных больных, не имеют достаточных сведений об их реальных потребностях, считает председатель Комиссии по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности Общественной палаты РФ Александр Ткаченко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июля сообщила пресс-служба Общественной палаты РФ.
Комментируя новость о том, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова подписала план мероприятий по повышению качества и доступности паллиативной медицинской помощи до 2024 года Ткаченко заявил:
Кроме того, Ткаченко отметил, что в ОП РФ не раз обращали внимание на отсутствие в РФ системного подхода, единой информационной базы о той помощи и услугах, которые могут быть предоставлены нуждающимся в паллиативной помощи.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Голикова заявила, что в России необходимо изменить подходы к системе повышения квалификации медицинских кадров.