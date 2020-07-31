Кострома, 31 июля, 2020, 15:50 — ИА Регнум. В Костромской области активизируют проверки по соблюдению масочного режима в общественных местах. Такое решение на заседании 30 июля принял региональный оперативный штаб.

Наталья Диева Масочный режим в Костроме соблюдают немногие

В первую очередь полицейские проинспектируют небольшие магазины формата «у дома» и общественный транспорт. По мнению властей, именно в этих местах масочный режим соблюдается хуже всего.

С начала пандемии за нежелание носить маску в Костромской области уволили четырёх водителей и одного кондуктора, ещё 112 водителей общественного транспорта привлекли к дисциплинарной ответственности. За нарушение масочного режима, самоизоляции и других мер безопасности в регионе выписали 1638 штрафов. Ношение масок в общественных местах в регионе стало обязательным с 20 апреля.