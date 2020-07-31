Калуга, 31 июля, 2020, 15:42 — ИА Регнум. 29 июля депутаты Городской думы Калуги Виктор Борсук и Евгений Каменарович приняли участие в субботнике во дворе дома №15 по улице Чичерина. Как сообщает пресс-служба Городской думы, вместе с жителями дома народные избранники посадили цветы.

Пресс-служба Городской думы Калуги Калужские парламентарии поучаствовали в субботнике

Двор дома №15 — один из самых красивых в микрорайоне, на протяжении многих лет жители разбивают клумбы и палисадники, сажают цветы и кустарники, заботятся о зелёных насаждениях. Достижения жителей неоднократно отмечены призовыми местами конкурса «Калуга в цвету».

«Этот двор — просто выставка достижений, напоминает ботанический сад, по моему мнению, в части озеленения он лучший в микрорайоне, — уверен Виктор Борсук. — Мы всеми силами поддерживаем подобные начинания жителей, участвуем вместе с ними в субботниках, посадке цветов и деревьев. Лучше на деле показать, как мы любим наш город и заботимся о его красоте, посадив хоть один куст, одно дерево, чем много говорить об этом».

По словам Виктора Борсука, при первой же возможности депутаты стараются выделить как можно больше зелёных насаждений, цветов и грунта для озеленения дворовых территорий, стремятся обеспечить дворы всеми видами благоустройства.

«Ежегодно в мае мы проводим субботники, в ходе которых жители приводят в порядок свои дворы после зимы, озеленяют и благоустраивают придомовые территории, — рассказал Евгений Каменарович. — В этом году из-за карантинных ограничений провести субботники в мае было невозможно. Сейчас у нас появилась возможность возобновить эту работу, субботники мы планируем провести по всей территории округа».