Москва, 31 июля, 2020, 15:34 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп тактически проигрывает своему сопернику в предвыборной гонке Джо Байдену, однако ситуация может резко измениться. Об этом 31 июля заявил американист, эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин на телеканале «Россия 24».

Дональд Трамп

«Шансы — 50 на 50. Сейчас настолько быстро и резко меняется ситуация, что предсказать очень трудно. Ещё впереди время есть какое-то и, может быть, Трамп попытаеся изменить ситуацию к лучшему», — заявил Блохин», — заявил Блохин.

По его мнению, в первую очередь Трамп попытается перевести все стрелки своих внутренних на внешнего врага.

«Всячески пытается перевести стрелки на противоборство с Китаем, на сдерживание Китая. И новый его враг должен как бы консолидировать это расколотое общество американское», — подчеркнул он.

30 июля президент США Дональд Трамп предложил перенести выборы, чтобы избежать голосования по почте из-за пандемии коронавируса. Позже представитель штаба президента США Хоган Гидли назвал данное предложение «риторическим», хотя сам американский лидер продолжает оценивать ноябрьские выборы как «бардак».